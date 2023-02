Atlético ganó y se aleja en la punta ante un empate de Once Tigres

Atlético 9 de Julio le ganó al ‘violeta’ por 2 a 1 al jugarse la decimoséptima fecha de la fase 1 del torneo que por la División “A” organiza la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Jugaron esta tarde en el estadio Ramón N. Poratti donde el local se llevó la victoria a través de Emmanuel Samprogna. Atlético Quiroga se había puesto en ventaja desde los pies de Juan Cruz Suñe. Este triunfo pone a Atlético con mayor ventaja en la cima, ante un empate de Once Tigres en campo ‘Granate. Y la derrota del tercero Quiroga lo baja a la cuarta ubicación.

En tanto, a los discípulos de San Agustín, las oraciones por un triunfo no fueron suficientes, si buen fue superior a Once Tigres que había abierto el marcador a través de Emiliano Perujo. Luego llegó el empate con gol de Emanuel Salas. Terminaron San Agustín 1- Once Tigres 1.

Y en Carlos María Naón, el ‘Albinegro’ fue superior al CAN al golearlo por 4 a 0 con 2 goles de Alejo Vila, Esteban Godoy y Esteban Martín.

En 12 de Octubre, Agustín Alvarez derrotó 3 a 1 a Social y Deportivo. Los goles del ‘Rojo’ fueron a través de Nicolás Longarini, Laureano Quintana y Santiago Alonso. Había descontado para un transitorio 2 a 2 Ezequiel Arrubito para el ‘Albiceleste’.

Y en capo ‘Santo’, San Martín con gol de Joaquín Fraga empató con El Fortín quien logró poner la pelota en la red a través de Franco Iraola.

Libre estuvo Libertad

Decimoséptima fecha

Atlético 9 de Julio 2 – Atlético Quiroga 1

Deportivo San Agustín 1 – Once Tigres 1

Atlético Naón 0 – Atlético French 4

12 de Octubre 1 – Agustín Álvarez 3

San Martín 1 – El Fortín 1

Libre: Libertad

POSICIONES

Atlético 9 de Julio 37

Once Tigres 33

Atlético French 30

Atlético Quiroga 29

San Martín 23

Atlético Naón 22

Agustín Álvarez 20

Libertad 19

12 de Octubre 10

El Fortín 9

Deportivo San Agustín 6

Para ir pensando

Décimo octava fecha

El Fortín – Atlético 9 de Julio

Once Tigres- Atlético Naón

Atlético Quiroga – Deportivo San Agustín

Agustín Alvarez – San Martín

Libertad – Social y Deportivo 12 de Octubre

Libre, French