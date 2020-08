Día del Nutricionista y Dietista

Compartir

Se estableció el 11 de agosto, a partir del año 1949 en homenaje al natalicio del Profesor Pedro Escudero, reconocido médico quien en 1941 crea la Asociación Argentina de Nutrición y Dietología, además luego unos años más tarde impulsa la creación de la Cátedra de Cocina Dietoterápica.

Por eso en este día queremos saludar a todos los científicos y profesionales miembros de la AADYND, Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas.

Es más, desde 1974, el 11 de agosto se festeja el “Día del Nutricionista”, en toda Latinoamérica, en conmemoración del mísmo médico.

La Educación Nutricional fue una de las ramas que más se desarrolló en los últimos tiempos. Educar a las personas sobre su alimentación no es tarea fácil. La Educación Nutricional es el proceso de aprendizaje a lo largo de nuestra vida, durante el cual adquirimos conocimientos sobre aquellos hábitos alimenticios saludables y los que no lo son. Comer de manera saludable y nutritiva no tiene por qué ser una tortura. Al contrario, de buenos hábitos se trata.

Nuestra alimentación tiene excesos de: grasa, sal, azúcar y harinas, la carencia de nutrientes originan el 70 % de las enfermedades actuales, la solución a la falta de nutrientes es administrándolos, iniciando el día con un desayuno ideal. Cálculo de requerimientos, fórmula láctea, desarrollo de la prescripción dietética, revisión y supervisión de la alimentación…..esta y muchas más son tareas del profesional nutricionista. Aquella persona que se preocupa de esto y mucho más.

Esta es una jornada en honor de aquellos que no sólo cuentan calorías profesionalmente sino que, entre otras cosas, cuentan a los demás qué y cómo se debe comer. Fomentan una adecuada educación en la alimentación.

La fecha es útil para recordar que recientemente desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se promueve que todo aquel que elabore alimentos, especifique en letras grandes, sobre calorías y además, como contribución a una vida sana en alimentos.