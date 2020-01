Reconocimiento de Atlético 9 de Julio a sus jugadoras, cuerpo técnico, colaboradores y familiares

Compartir

Habiendo finalizado la temporada de Hockey 2019, la Sub comisión del Club Atlético felicita a sus jugadoras, Cuerpo Técnico, colaboradores y familiares que siempre han apoyado a sus equipos y a modo de resumen, se les exhiben las ubicaciones en las tablas de posiciones finales para poder comparar con todos los participantes y así evaluar mejor las actuaciones del año:

1ª División: 1° Social, 2° Ciudad, 3° Atlético, 4° Sarmiento, 5° Banco Nación, 6° Huracán, 7° San Martín y 8° 25 de Mayo; Sub 18: 1° Social, 2° Banco Nación, 3° Atlético, 4° Ciudad, 5° Sarmiento, 6° Bragado Club, 7° San Martín, 8° 25 de Mayo; Sub 16: 1° Social, 2° Ciudad, 3° Sarmiento, 4° Banco Nación, 5° Atlético, 6° Bragado Club, 7° Huracán, 8° San Martín; Sub 14: 1° Huracán, 2° Sarmiento, 3° Ciudad, 4° Atlético, 5° San Martín, 6° Social, 7° Bragado Club, 8° 25 de Mayo.

Además, los cuatro equipos intervinieron en los Torneos Provinciales de Clubes del año, destacando también la participación de las jugadoras de Atlético en las selecciones de la Asociación en los Torneos Provinciales de Selecciones y Sub 16 en el Campeonato Nacional de Paraná.

Culminada una etapa, comenzará una nueva temporada con renovadas energías y expectativas y con un nuevo Cuerpo Técnico en los equipos de competición.