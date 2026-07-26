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Dennehy celebró sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen

La comunidad vivió una jornada de fe, encuentro y tradición con la procesión, la Santa Misa presidida por el padre Alcides Valverde y una feria de platos cuyos fondos serán destinados a finalizar las obras en la capilla

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Dennehy celebró este domingo sus Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen del Carmen, patrona de la localidad, con una importante participación de vecinos y fieles que se acercaron para compartir una jornada de fe y comunidad.

Las actividades comenzaron a las 11 con la tradicional procesión por las calles del pueblo y, posteriormente, la Santa Misa presidida por el padre Alcides Valverde, quien encabezó la celebración religiosa en homenaje a la Virgen del Carmen.

Luego de la ceremonia, los asistentes compartieron una feria de platos organizada por la comunidad de la capilla. Lo recaudado durante la jornada será destinado a continuar y finalizar las obras que se llevan adelante en el templo, un objetivo que cuenta con el acompañamiento de los vecinos.

De esta manera, Dennehy renovó una vez más su devoción a la Virgen del Carmen en una celebración que combinó la tradición religiosa, el encuentro comunitario y el compromiso solidario con la capilla de la localidad.

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