Comenzó el curso gratuito de Impresión 3D

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La Municipalidad de Nueve de Julio dio inicio al curso gratuito de Impresión 3D destinado a niños y niñas de 8 a 15 años, una propuesta que, debido a la importante cantidad de inscriptos, debió desdoblar el grupo para garantizar un mejor desarrollo de las actividades.

La intendente María José Gentile, acompañó la primera jornada de actividades en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, donde saludó a los participantes y a la docente Anahí Bianchi, destacando la importancia de generar espacios de aprendizaje que acerquen a los más pequeños a las nuevas tecnologías y promuevan el desarrollo de habilidades vinculadas a la creatividad y la innovación.

A partir de esta reorganización, el curso se desarrolla en dos grupos: uno los martes y jueves, de 14 a 17 horas, y otro los miércoles y viernes, en el mismo horario.

Durante los encuentros, los participantes se introducen en el diseño y la impresión 3D mediante actividades prácticas que les permiten conocer los fundamentos de esta tecnología y sus múltiples aplicaciones.

La excelente respuesta de la comunidad refleja el interés de las familias por este tipo de propuestas educativas, impulsadas por el Municipio para fomentar el aprendizaje, la innovación y el acceso a nuevas herramientas tecnológicas durante el receso invernal.