Ocho nuevos matriculados se incorporaron al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes

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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes llevó adelante, el miércoles 15 de julio de 2026, una nueva ceremonia de jura de matriculados, en la que ocho profesionales del Derecho formalizaron su incorporación a la institución.

El acto se desarrolló en el Salón “Dr. Arturo Acuña Anzorena” y fue presidido por el Dr. Horacio Oscar Deluca, presidente del Colegio, quien tomó juramento a los nuevos matriculados y les dio la bienvenida a la comunidad profesional.

En esta oportunidad prestaron juramento los doctores y doctoras Luciana Ayelen Carrere, Francisco Lobos, David Maximiliano Andrelo Imer, Maximiliano Maurin, Matías Alberto Sosa, Antonella Rocco, Magalí Belén Cestari y María Julieta Etchepareborde.

Tras la jura, los nuevos matriculados se acercaron al estrado para firmar el libro de matrícula y recibir sus diplomas, cumpliendo así con el acto formal que los habilita para ejercer la profesión en el ámbito del Departamento Judicial de Mercedes.

Durante la ceremonia, el Dr. Horacio Oscar Deluca dirigió unas cálidas palabras de bienvenida, destacando el compromiso, la responsabilidad y la importancia del ejercicio ético de la abogacía. El acto contó con una nutrida concurrencia de colegas, familiares y amigos, quienes acompañaron a los flamantes matriculados en este significativo momento de sus carreras profesionales.

Desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes felicitaron a los nuevos integrantes de la institución y les desearon un camino de crecimiento, compromiso y éxitos en el ejercicio de la profesión.