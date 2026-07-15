Padres autoconvocados de la Escuela 501 llevarán su reclamo al Concejo: antes de la sesión harán uso de la Banca Ciudadana para pedir un nuevo edificio

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El Concejo Deliberante de Nueve de Julio celebrará este jueves 16 de julio, desde las 19 horas, una nueva sesión ordinaria que tendrá como antesala un hecho de fuerte contenido social e institucional. Antes del inicio del debate legislativo – 18,30 -, integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N.º 501 “Gabriela Mistral” harán uso de la Banca Ciudadana (Banca 19) para exponer ante los concejales la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo edificio para el establecimiento.

Se trata de un reclamo que la institución sostiene desde hace años y que busca visibilizar las condiciones edilicias en las que actualmente desarrolla sus actividades, solicitando el compromiso de todos los bloques políticos para impulsar las gestiones que permitan concretar una solución definitiva.

La situación de la Escuela Especial N.º 501 también estará presente durante el tratamiento del orden del día, ya que el bloque Unión por la Patria impulsa un proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que destine recursos del Fondo Educativo no ejecutado durante 2025 para la compra de una unidad de traslado destinada a la institución.

Los principales temas del Orden del Día

La sesión tendrá un amplio temario, integrado por expedientes que ya cuentan con despacho de las distintas comisiones.

Entre ellos se destacan la ratificación del acuerdo correspondiente al funcionamiento del Juzgado de Faltas N.º 1; la aprobación de distintos convenios entre el Municipio y particulares, como Juan Carlos Soccodato, María Beatriz Gómez de Alzaga, Agropecuaria Madreselva S.A., Alberto Carlos Gómez de Alzaga, la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos (CAAITBA), además del convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y el convenio de préstamo con el Ministerio de Transporte bonaerense.

También se debatirá el proyecto impulsado por el bloque PRO para declarar a 9 de Julio como “Cuna del Andino”, además de diversas iniciativas relacionadas con seguridad, infraestructura y servicios públicos.

En ese marco se tratarán proyectos referidos a la seguridad en la localidad de El Provincial, la instalación de equipos de gimnasia en la plaza de Dennehy, mejoras en el Canal Mones Cazón y la ejecución de obras de cloacas en calle Ameghino.

Asimismo, figuran iniciativas para otorgar un Diploma de Honor a la Solidaridad a Hugo Perelli, declarar de interés municipal la participación del Centro Educativo N.º 15 “El Chajá” en el programa “Voces Adolescentes”, crear un espacio de apoyo para personas con parálisis cerebral mediante un convenio con el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 4 y un pedido de informes sobre la utilización del descubierto bancario por parte del Municipio.

El orden del día también contempla numerosos expedientes administrativos vinculados con condonaciones de deudas por Tasas, Servicios Sanitarios y Patentes de Rodados, levantamientos de hipotecas, desadjudicaciones y regularizaciones de viviendas.

Los proyectos que ingresan al Concejo

Como ocurre en cada sesión, además del tratamiento de los expedientes con despacho, los concejales tomarán conocimiento de los Asuntos Entrados, que serán derivados a las respectivas comisiones para su análisis.

Entre ellos sobresalen proyectos para declarar de Interés Legislativo el décimo aniversario de la Orquesta Municipal y los 70 años del Centro Universitario Nuevejuliense (CUN); un pedido de informes sobre el estado de implementación del Observatorio de Seguridad Vial; iniciativas para regularizar las visitas a las localidades del interior del partido y mejorar las luminarias del acceso a La Niña.

También ingresarán propuestas para denominar el acceso a Dudignac, reforestar el acceso a Quiroga, adherir a la Ley de TDAH, crear un sistema de transporte público urbano, solicitar medidas de seguridad en el puente sobre el Canal Mercante, expresar preocupación por la exclusión de la construcción de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 5 y por la eventual instalación de una cabina de peaje en la zona de Gorostiaga.

La agenda legislativa se completa con proyectos vinculados a la regularización dominial de inmuebles municipales, modificaciones al Presupuesto 2026 para actualizar los valores salariales municipales, nuevos convenios con Agropecuaria IBIS S.A. y contratos de comodato, autorizaciones para escriturar viviendas, pedidos de informes sobre el programa de Cannabis Medicinal y el barrio de 32 viviendas, además de declaraciones de interés para la película “El Escuerzo” y una distinción al productor Damián Carretero Seisdedos.

Sesión especial

Finalizada la sesión ordinaria, el Concejo Deliberante llevará adelante una sesión especial, convocada para tratar en forma definitiva los expedientes que cuentan con despacho favorable de comisión, entre ellos la ratificación de convenios, acuerdos institucionales, condonaciones de deudas, regularizaciones administrativas y demás proyectos incorporados al orden del día.

De esta manera, la jornada legislativa combinará una importante participación ciudadana con el tratamiento de una agenda de fuerte contenido institucional, educativo, social y de infraestructura, donde el reclamo de la comunidad educativa de la Escuela Especial N.º 501 por un edificio nuevo se perfila como uno de los temas que concentrará la mayor atención de la sesión.