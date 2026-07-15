La Iglesia pidió vivir el Argentina-Inglaterra como “un instrumento de paz y fraternidad”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la antesala de la esperada semifinal entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, la Subcomisión de Paz y Deporte de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un mensaje en el que invita a vivir el partido como una oportunidad para promover la paz, el respeto y la convivencia entre los pueblos.

El documento, firmado por Fernando Brugaletta, sostiene que el deporte constituye “uno de los lenguajes universales más fecundos para construir la paz”, al fomentar valores como el respeto por el otro, el cumplimiento de las reglas, el esfuerzo compartido y el crecimiento personal y comunitario.

En ese sentido, el texto recupera enseñanzas del papa Francisco, quien definía al deporte como “un camino para construir la paz” y “una escuela de respeto y de lealtad que hace crecer la cultura del encuentro”. Además, menciona que el papa León XIV también impulsa una mirada del deporte como espacio de fraternidad, diálogo y acercamiento entre las naciones.

La subcomisión remarcó que el compromiso deportivo entre Argentina e Inglaterra “debe ser vivido como lo que verdaderamente es: un partido de fútbol”, destacando que la pasión por la camiseta nacional puede expresarse sin perder el respeto hacia el rival.

Al mismo tiempo, el organismo reconoció que la causa de las Islas Malvinas forma parte de la memoria y del sentimiento de los argentinos, aunque consideró que esa historia no debe trasladarse al ámbito deportivo ni condicionar una competencia futbolística.

Finalmente, el mensaje expresó el deseo de que la semifinal sea “una verdadera fiesta del deporte”, donde prevalezcan el juego limpio, el respeto mutuo y el reconocimiento del esfuerzo de ambos equipos, ofreciendo un ejemplo positivo para las nuevas generaciones.

“Competir no es enfrentarse como enemigos, sino compartir una misma pasión desde el respeto”, concluye el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Justicia y Paz.