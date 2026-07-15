Informe del CEPA: en los primeros 28 meses de la gestión Milei se perdieron más de 341 mil empleos registrados y cerraron más de 28 mil empresas

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El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un nuevo informe sobre la evolución del mercado laboral argentino, elaborado a partir de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que analiza la dinámica de empleadores y trabajadores registrados durante los primeros 28 meses de la gestión del presidente Javier Milei, comprendidos entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

De acuerdo con el estudio, en ese período se registró una reducción de 28.262 empleadores, lo que equivale al cierre de un promedio de 30 empresas por día.

El sector que sufrió la mayor cantidad de bajas en términos absolutos fue Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 7.567 empleadores menos. En tanto, la mayor caída porcentual correspondió al rubro Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, que perdió el 16,7% de sus empleadores.

En cuanto al empleo registrado, el informe señala que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron 341.396 puestos de trabajo en unidades productivas, una caída del 3,46%, equivalente a 385 empleos menos por día.

La industria manufacturera fue el sector con la mayor pérdida de trabajadores en términos absolutos, al registrar 82.173 empleos menos. Sin embargo, el mayor descenso relativo se produjo en la construcción, donde el empleo cayó un 15,8% durante el período analizado.

El documento también advierte sobre el impacto en el régimen de trabajadores de casas particulares, donde se contabilizaron 28.267 puestos registrados menos, lo que representa un promedio cercano a 36 empleos perdidos por día.

Empresas pequeñas y grandes

El CEPA destaca que el cierre de empleadores afectó casi exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas. Según el relevamiento, el 99,77% de los empleadores que dejaron de operar correspondían a firmas de hasta 500 trabajadores, lo que representa 28.196 empresas menos. En contraste, las empresas de más de 500 empleados explicaron apenas 66 casos, equivalentes al 0,23% del total.

No obstante, al analizar la pérdida de puestos de trabajo, el informe muestra que el mayor impacto se concentró en las compañías de gran tamaño. Las empresas con más de 500 trabajadores concentraron el 68,65% de la reducción del empleo, con 234.354 puestos menos, mientras que las empresas de hasta 500 empleados perdieron 107.042 puestos, equivalentes al 31,35% del total.

En números absolutos, las empresas de mayor porte redujeron su plantilla de 4.782.973 a 4.548.619 trabajadores, mientras que las de menor tamaño pasaron de 5.074.200 a 4.967.158 empleados registrados.

El informe fue elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con información oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y busca reflejar la evolución del empleo formal y de la estructura empresarial durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2026.