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El IPS inicia el pago de haberes de julio para jubilados y pensionados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires informó el cronograma de pago correspondiente a los haberes de julio. Los depósitos comenzarán el jueves 30 de julio y se extenderán hasta el viernes 31, de acuerdo con la terminación del DNI

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El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de julio para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados del organismo.

De acuerdo con el calendario oficial, el jueves 30 de julio cobrarán las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3, mientras que ese mismo día también percibirán sus haberes las pensiones sociales no contributivas, sin importar la terminación del documento.

En tanto, el viernes 31 de julio será el turno de las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, completando así el cronograma de pagos previsto para este mes.

Desde el organismo previsional recordaron además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 24 de agosto de 2026, por lo que se recomienda a las y los beneficiarios tener en cuenta esa fecha para retirar sus haberes en caso de utilizar esa modalidad.

El IPS reiteró que el cronograma busca garantizar un cobro ordenado y facilitar el acceso a los haberes de las personas jubiladas y pensionadas de toda la provincia de Buenos Aires.

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