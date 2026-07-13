Decomisaron 77 kilos de carne de cerdo y chacinados sin trazabilidad en una carnicería de Lincoln

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Personal de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Lincoln decomisó esta tarde 77 kilos de productos cárnicos sin rótulo en un comercio ubicado en Av. Maipú y Liborio Tiseyra. Del procedimiento surgió el secuestro de 46,5 kg de carne de cerdo, 21,5 kg de chacinados y 9 kg de embutidos que no contaban con trazabilidad. Desde el área explicaron que el consumo de estos productos sin etiqueta ni control representa un grave riesgo para la salud, al ser la principal vía de contagio de enfermedades zoonóticas como la triquinosis. Por el hecho, inspectores de Bromatología y Zoonosis interdictaron la mercadería para realizar los análisis correspondientes y determinar si es compatible con triquinosis.