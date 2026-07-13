Curso gratuito de Fotografía Documental Inicial: abren la inscripción y será en agosto

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La Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que ya se encuentra abierta la inscripción para el curso gratuito de Fotografía Documental Inicial, una propuesta de formación pensada para quienes quieran iniciarse en esta disciplina y adquirir conocimientos básicos sobre el uso de la cámara réflex y la construcción de imágenes con sentido narrativo.

El curso dará inicio el próximo lunes 3 de agosto y se desarrollará todos los lunes, de 14 a 16 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de las calles Libertad y Salta.

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 13 hasta el 31 de julio, en el horario de 8 a 13 horas, en la sede de la Dirección de Educación, ubicada en Robbio 322.

Desde el área municipal destacaron que esta propuesta de capacitación es totalmente gratuita y busca brindar herramientas básicas para comprender los fundamentos de la fotografía documental, fortalecer el manejo técnico de la cámara y desarrollar una mirada narrativa a través de las imágenes.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad para ampliar las oportunidades de formación y capacitación de la comunidad, promoviendo el acceso a conocimientos vinculados con la producción audiovisual y la expresión artística.