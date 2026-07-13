ANSES continúa con el cronograma de pagos: quiénes cobran este martes 14 de julio

Las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo continúan con el cronograma de pagos. Además, comienzan las acreditaciones de las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,15% y, en los casos correspondientes, el bono de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente al martes 14 de julio. Durante la jornada continuarán los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo.
Asimismo, comenzarán los pagos de las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad.
Según informó el organismo, todas las prestaciones se liquidan con el aumento por movilidad del 2,15%. Además, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas y de las jubilaciones y pensiones mínimas alcanzados por la medida percibirán el bono extraordinario de $70.000.
Quiénes cobran este martes 14 de julio
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Documentos terminados en 6 y 7. Cobran el haber con el bono de $70.000.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Documentos finalizados en 3. Perciben el haber con el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- Documentos terminados en 3.
Asignación por Embarazo
- Documentos finalizados en 1.
Asignación por Prenatal
- Documentos terminados en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
- Cobran todas las terminaciones de documento con pagos vigentes hasta el 11 de agosto.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de pago a través de las siguientes opciones:
- En el calendario de pagos disponible en el sitio web oficial de ANSES.
- Ingresando a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la opción Cobros > Consultar fecha y medio de cobro.
- Desde la aplicación mi ANSES, en Mis datos > Mis fechas de cobro.
- Mediante la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando Consultas rápidas > Cuándo y dónde cobro.