ANSES continúa con el cronograma de pagos: quiénes cobran este martes 14 de julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo continúan con el cronograma de pagos. Además, comienzan las acreditaciones de las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,15% y, en los casos correspondientes, el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente al martes 14 de julio. Durante la jornada continuarán los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo.

Asimismo, comenzarán los pagos de las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad.

Según informó el organismo, todas las prestaciones se liquidan con el aumento por movilidad del 2,15%. Además, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas y de las jubilaciones y pensiones mínimas alcanzados por la medida percibirán el bono extraordinario de $70.000.

Quiénes cobran este martes 14 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 6 y 7. Cobran el haber con el bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos finalizados en 3. Perciben el haber con el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Documentos finalizados en 1.

Asignación por Prenatal

Documentos terminados en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

Cobran todas las terminaciones de documento con pagos vigentes hasta el 11 de agosto.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de pago a través de las siguientes opciones: