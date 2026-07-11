Bragado superó las 1.000 firmas en defensa del régimen de Zona Fría y contra los aumentos del gas

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La Municipalidad de Bragado informó que la campaña en defensa del régimen de Zona Fría ya superó las 1.000 firmas de vecinos que respaldan la continuidad del beneficio y expresan su rechazo a los incrementos en las tarifas del servicio de gas.

La iniciativa es impulsada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que continúa recibiendo adhesiones con el objetivo de fortalecer el reclamo para mantener un régimen que beneficia a miles de usuarios del distrito y de gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Desde el Municipio destacaron el compromiso de la comunidad y agradecieron el acompañamiento de quienes ya se sumaron a la propuesta.

“Agradecemos a los más de 1.000 bragadenses que se sumaron a esta iniciativa y expresaron su solidaridad con toda la comunidad para rechazar los incrementos desmedidos en las tarifas de gas”, señalaron desde la comuna.

La campaña permanece abierta y los vecinos que deseen adherir pueden hacerlo en la sede de la OMIC, ubicada en Rivadavia 1259, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13 horas.

El régimen de Zona Fría se encuentra actualmente en el centro del debate político nacional luego de que el Gobierno impulsara modificaciones que podrían afectar el alcance de los subsidios en distintas regiones del país. Frente a ese escenario, desde Bragado buscan reforzar el reclamo para preservar un beneficio que reduce el costo del servicio de gas para los usuarios residenciales.

Con el respaldo de más de un millar de firmas, el Municipio sostiene que la continuidad del régimen resulta fundamental para aliviar el impacto de las tarifas sobre la economía de las familias y reafirma su convocatoria para que más vecinos acompañen la iniciativa.