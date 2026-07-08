Kicillof rechazó la invitación al acto por el 9 de Julio y volvió a condicionar un encuentro con Milei a una reunión de gestión

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El gobernador bonaerense fue invitado a participar de la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, pero decidió no asistir. Desde La Plata insistieron en que solo se reunirá con el Presidente si existe una agenda para abordar los reclamos de la provincia, una postura que volvió a trasladar las diferencias políticas a una de las principales fechas patrias.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó la invitación para participar de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia que encabezará el presidente Javier Milei en la Casa Histórica de Tucumán y volvió a condicionar cualquier encuentro con el mandatario nacional a la realización de una reunión de trabajo para abordar los reclamos de la administración bonaerense.

La invitación fue cursada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anfitrión del acto oficial del 9 de Julio. Sin embargo, desde la Gobernación bonaerense confirmaron que Kicillof agradeció la convocatoria, aunque decidió no viajar.

La ausencia del mandatario provincial vuelve a exponer el fuerte enfrentamiento político entre la Provincia y la Casa Rosada. En un contexto en el que el Día de la Independencia suele convocar a representantes de distintos sectores políticos e institucionales, la decisión de no asistir fue interpretada como una nueva muestra de que las diferencias con el Gobierno nacional prevalecieron sobre una celebración de carácter patrio.

Desde el entorno de Kicillof sostuvieron que el gobernador únicamente aceptaría reunirse con Milei si existiera una agenda concreta de gestión para discutir los problemas que, según la Provincia, afectan a los bonaerenses. En ese sentido, descartaron participar de una ceremonia de carácter protocolar sin instancias de diálogo institucional.

El principal eje del reclamo bonaerense continúa siendo el conflicto por los recursos que, según la administración provincial, la Nación dejó de transferir. En La Plata aseguran que el Gobierno nacional mantiene una deuda superior a los 17 billones de pesos con la provincia como consecuencia de la eliminación de distintos fondos y programas de financiamiento.

A ello suman la falta de autorización para acceder a créditos internacionales destinados a obras de infraestructura, una situación que, según el Ejecutivo bonaerense, paralizó proyectos considerados estratégicos para distintos municipios.

El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, volvió a cuestionar la postura de la administración nacional y aseguró que “hay una decisión política por parte del presidente Milei de desfinanciar, con todos los instrumentos que tenga a su alcance, a la provincia de Buenos Aires”. Además, remarcó que la negativa a otorgar los avales necesarios impide avanzar con obras públicas financiadas por organismos internacionales.

Entre las iniciativas alcanzadas por esa situación figura el sistema de tratamiento de efluentes cloacales para los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, uno de los proyectos que la Provincia considera prioritarios y que permanece demorado por la falta de autorización nacional.

Kicillof no será el único gobernador ausente en Tucumán. También resolvieron no asistir los mandatarios peronistas Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), mientras que otros gobernadores de distintos espacios políticos tampoco habían confirmado su presencia.

De este modo, el gobernador bonaerense volvió a rechazar una convocatoria institucional, en este caso de su par Tucumano y ratificó que cualquier acercamiento con el Presidente deberá estar vinculado a una agenda de gestión. La decisión también dejó en evidencia que las diferencias políticas entre ambas administraciones – Nación y Provincia -terminaron por eclipsar una fecha emblemática para la unidad nacional, como la conmemoración del Día de la Independencia.