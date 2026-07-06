La Cooperativa de Gral. Viamonte completó el conexionado y las pruebas de la nueva estación reguladora de tensión

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La Cooperativa de Gral. Viamonte dio un nuevo paso en una de las obras de infraestructura eléctrica más importantes de los últimos años al completar el conexionado y las pruebas técnicas de la nueva estación reguladora de tensión, una inversión que supera los 350 millones de pesos y que permitirá fortalecer el abastecimiento eléctrico de Los Toldos.

Los trabajos se realizaron durante el corte programado de energía del domingo 5 de julio, que abarcó toda el área de concesión de la Cooperativa. En esa jornada se efectuó la conexión de los nuevos reguladores de tensión de 33 kV y las pruebas operativas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de todos los equipos instalados.

Las tareas estuvieron a cargo de equipos técnicos de EDEN, que trabajaron de manera conjunta con personal de la Cooperativa para concretar una instancia clave dentro del proceso de incorporación de la nueva estación reguladora al sistema eléctrico local.

Con las pruebas superadas satisfactoriamente, el proyecto ingresa ahora en su etapa final. El próximo paso será la habilitación y la puesta en servicio definitiva de la infraestructura, que permitirá optimizar la regulación de tensión en el ingreso a la estación transformadora, mejorando la estabilidad del servicio y fortaleciendo el funcionamiento de todo el sistema eléctrico.

Además, la nueva estación brindará mayor capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda energética de hogares, comercios, industrias e instituciones, respondiendo a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

El gerente de la Cooperativa, Alejandro Gil, destacó la relevancia de esta etapa del proyecto.

“Durante estos meses se desarrolló un intenso trabajo de planificación, montaje e instalación del nuevo equipamiento. La jornada del domingo fue determinante porque permitió realizar el conexionado y comprobar que todos los sistemas respondieran de acuerdo con lo previsto. Este resultado nos permite avanzar hacia la etapa final del proyecto, que será la habilitación y puesta en servicio definitiva de la nueva estación reguladora.”

Con esta inversión, la Cooperativa continúa fortaleciendo la infraestructura eléctrica de Los Toldos mediante la incorporación de tecnología de última generación, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente, seguro y confiable para todos sus asociados.