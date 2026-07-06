Identificaron a las víctimas fatales del choque en la Ruta 5: quién era el joven de 27 años fallecido

Con el paso de las horas se conocieron más detalles sobre las víctimas del trágico choque ocurrido este domingo en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, en cercanías de Guanaco, partido de Pehuajó, tal como adelantara Cadena Nueve.

Los fallecidos fueron un hombre – Javier Funes de 54 años y su hijo, identificados como Sebastián Javier Funes, de 27 años, conocido en las redes sociales como “Chatterbox”, uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares del país. Ambos viajaban junto a la esposa del conductor y madre del joven, además de la hermana de Sebastián, cuando se produjo el siniestro.

Las dos mujeres lograron sobrevivir al impacto y fueron trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Juan Carlos Aramburu” de Pehuajó, donde recibieron atención médica. De acuerdo con la información conocida, ambas permanecen fuera de peligro y evolucionan favorablemente de las lesiones sufridas.

En tanto, los dos ocupantes de la camioneta Chevrolet S10 involucrada en el accidente, oriundos de Carlos Casares, también resultaron heridos y fueron asistidos por los servicios de emergencia y ya han viahado a su domicilio.

Mientras la investigación judicial continúa para establecer con precisión la mecánica del choque, la noticia provocó una profunda conmoción tanto en Pehuajó como entre la comunidad de seguidores de Sebastián Funes, quien había construido una destacada trayectoria como creador de contenidos digitales con millones de seguidores en distintas plataformas.