El Colegio de Abogados de Mercedes celebró su 110° aniversario con una semana de actividades académicas y culturales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes conmemoró su 110° aniversario con una intensa semana de actividades académicas y culturales que se desarrolló entre el 23 y el 29 de junio. La programación reunió a abogados, magistrados, funcionarios, estudiantes y público en general, quienes participaron de las distintas propuestas organizadas por la institución.

La apertura de los festejos tuvo lugar el martes 23 de junio en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”, donde una sala colmada recibió la presentación de Romance de la Muerte de Juan Lavalle, una obra poético-musical basada en textos de Ernesto Sábato y música de Eduardo Falú. El espectáculo estuvo a cargo del grupo local Fundamento Coplero, que fue ampliamente ovacionado por el público presente.

La agenda continuó el miércoles 24 con una jornada académica virtual organizada en conjunto por el Instituto de Derecho Civil y Comercial y el Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial. Durante el encuentro, realizado a través de la plataforma Zoom, disertaron el Dr. Fernando Javier Marcos y el Dr. Martín Hernando Cherubini, convocando a una importante cantidad de inscriptos.

Ese mismo día, por la noche, el salón de actos volvió a llenarse para la presentación de Justicia: Levántate y anda, la decimoquinta obra del Dr. Horacio Alberto Vero. Ante un numeroso auditorio, el autor expuso los principales conceptos de su publicación, centrada en la necesidad de fortalecer y mejorar el servicio de justicia.

El viernes 26 la celebración ofreció una doble propuesta. Al mediodía, la Asociación de Abogados Penalistas de Mercedes organizó la conferencia “Aspectos prácticos del juicio por jurados”, a cargo del Dr. Gustavo Franceschetti, quien además presentó su libro Juicio por Jurados en Argentina. La actividad contó con una importante asistencia de profesionales del derecho.

Por la noche, el ciclo Universo Cine proyectó el clásico A la hora señalada (High Noon, 1952), protagonizado por Gary Cooper y Grace Kelly, en una función que volvió a reunir a un nutrido público en el salón de actos.

Las actividades conmemorativas concluyeron el lunes 29 con una nueva jornada académica virtual dedicada a “Agentes IA y ejercicio profesional”. La capacitación estuvo a cargo del Dr. Gastón Bielli y despertó un marcado interés entre los matriculados por la creciente incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico.

Con una programación que integró cultura, formación profesional y espacios de reflexión, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes celebró sus 110 años de historia reafirmando su compromiso con la capacitación permanente, el fortalecimiento institucional y el servicio a la comunidad.

Constituido el 23 de junio de 1916, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes es una entidad de derecho público no estatal, regida por la Ley 5177 de la Provincia de Buenos Aires, y continúa desempeñando un papel central en la representación y formación de los profesionales del derecho de la región.