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Operativos en Lincoln: secuestraron 6 motos y 1 auto durante el fin de semana

La mayoría de las faltas fueron por falta de documentación, conductores menores de edad, caños de escape adulterados y no uso de casco.

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La Municipalidad de Lincoln informó que el último sábado y domingo se secuestraron 6 motocicletas y 1 automóvil, y se labraron 9 actas de infracción en operativos de tránsito realizados durante la noche y la madrugada. Los controles de saturación se hicieron en avenidas y calles de la ciudad cabecera e incluyeron alcoholemia e interceptación de rodados que alteran el orden público. También se fiscalizó por maniobras peligrosas, falta de luces y documentación, escapes modificados y conducción de menores. Con personal de Tránsito, el grupo de Prevención y efectivos de la Comisaría local, el total de junio en operativos nocturnos de fin de semana asciende a 39 actas y 27 vehículos retenidos: 24 motos, 2 autos y 1 camioneta. Si se suman los controles diarios, el mes acumula 54 infracciones y 34 vehículos secuestrados.

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