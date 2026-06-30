Luchemos por la Vida difundió un comunicado sobre la seguridad en los pasos a nivel tras un trágico siniestro ferroviario

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La muerte de la conductora y actriz Ernestina Pais, ocurrida el pasado viernes 26 de junio tras ser embestido el automóvil que conducía por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, volvió a poner en el centro de la escena la problemática de la seguridad ferroviaria y las medidas necesarias para evitar nuevas tragedias.

A raíz del hecho, la asociación civil Luchemos por la Vida difundió un comunicado en el que expresó su pesar por el fallecimiento de la reconocida conductora y sostuvo que se trata de “otra muerte evitable”. La entidad remarcó que, más allá de las circunstancias particulares que son materia de investigación, este tipo de siniestros se repite con frecuencia en el país y evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura ferroviaria.

Desde la organización insistieron en la importancia de eliminar los pasos a nivel mediante el soterramiento o la elevación de las vías férreas, una medida que, sostienen, reduciría significativamente el riesgo de colisiones entre trenes, vehículos y peatones.

Asimismo, señalaron que el actual modelo de seguridad vial asigna a las autoridades un papel central en la prevención de los siniestros, mediante el diseño y mantenimiento de una infraestructura que contemple la posibilidad del error humano y minimice sus consecuencias.

En el comunicado también se advierte que las demoras en algunos pasos a nivel, ocasionadas por el mal estado de las vías, la baja velocidad de circulación de las formaciones o fallas en el funcionamiento de las barreras, pueden incentivar conductas imprudentes por parte de conductores y peatones que intentan cruzar antes del paso del tren.

“Luchemos por la Vida” sostuvo que un sistema ferroviario modernizado, con vías en mejores condiciones y sin cruces a nivel, permitiría una circulación más rápida, eficiente y segura, tanto para el transporte ferroviario como para quienes transitan por calles y avenidas.

Mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias del accidente que costó la vida de Ernestina Pais, la organización reiteró su llamado a avanzar en políticas públicas e inversiones que contribuyan a evitar que tragedias de estas características vuelvan a repetirse.