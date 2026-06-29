Pamela Galdós fue distinguida en la Legislatura porteña por su trayectoria y compromiso con el deporte

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La nuevejuliense Pamela Galdós recibió el Diploma Honoris Causa en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un reconocimiento que puso en valor su trayectoria deportiva, su labor como instructora de artes marciales y su compromiso con la formación de personas a través del deporte.

La ceremonia reunió a referentes de distintas disciplinas y tuvo como uno de sus momentos centrales la entrega de la distinción a Galdós, quien compartió el reconocimiento con el excampeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez, una de las figuras más destacadas del deporte argentino.

La iniciativa fue impulsada por la Federación UIAMA, encabezada por el Máster Carlos Hernández, junto a la diputada porteña Lucía Montenegro. Durante el acto se resaltó el trabajo de quienes promueven el deporte como una herramienta de desarrollo personal, inclusión y transmisión de valores.

Tras recibir el diploma, Galdós compartió su emoción a través de sus redes sociales, donde definió el momento como “uno de esos instantes que marcan la vida”. Además, sostuvo que el reconocimiento “va mucho más allá de un diploma”, al considerar que representa “un abrazo institucional a quienes entrenan cuerpo y espíritu, a quienes enseñan valores y a quienes creen que el deporte también construye”.

La deportista también agradeció el acompañamiento de su familia, amigos, colegas y alumnos, destacando que la distinción refleja años de esfuerzo, dedicación y pasión por la actividad que desarrolla.

“Estas imágenes quedan grabadas en el corazón: la emoción al subir al estrado, el orgullo de compartir el momento con una leyenda como Maravilla y la sensación de que el esfuerzo de años, de repente, tiene nombre y lugar”, expresó.

Con esta distinción, Pamela Galdós suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria y vuelve a representar a Nueve de Julio en un ámbito de relevancia institucional, reafirmando su compromiso con la enseñanza de las artes marciales y la formación de nuevas generaciones a través del deporte.