Continúan las charlas sobre reciclado y separación de residuos en aulas del distrito

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La Dirección de Gestión Ambiental continúa desarrollando charlas sobre reciclado y separación en origen de los residuos en diferentes instituciones educativas del distrito, con el objetivo de fomentar hábitos vinculados al cuidado del ambiente y promover una mayor conciencia ambiental desde las primeras etapas de la formación.

En los últimos días, las actividades llegaron al Jardín de Infantes y al turno tarde de la Escuela Primaria Nº 13 de la localidad de Facundo Quiroga, donde alumnos y docentes participaron de encuentros destinados a conocer la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los residuos.

Asimismo, se realizaron charlas con estudiantes de primer año del nivel secundario y de cuarto año del nivel primario del colegio “Los Ceibos”. En este último caso, los alumnos recibieron un certificado en reconocimiento a su compromiso con el cuidado del medio ambiente, destacando su participación activa en la propuesta.

Desde el área de Gestión Ambiental agradecieron especialmente a directivos, docentes y alumnos por el compromiso, la participación y el interés demostrado durante las jornadas, remarcando la importancia de seguir construyendo entre todos una mayor conciencia ambiental para beneficio de toda la comunidad nuevejuliense.