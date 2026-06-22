La Provincia lanza un plan integral de $1,3 billones para enfrentar eventos climáticos extremos

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes un ambicioso Plan de Gestión del Riesgo Climático que contempla una inversión de 1,3 billones de pesos para prevenir y responder a fenómenos meteorológicos extremos. La iniciativa fue anunciada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien advirtió sobre la posibilidad de que la región enfrente en los próximos meses un nuevo evento de El Niño, caracterizado por lluvias intensas, inundaciones y temperaturas anómalas.

La presentación se realizó en un contexto marcado por las advertencias de organismos internacionales y especialistas en cambio climático, cuyos pronósticos señalan condiciones propicias para el desarrollo de eventos climáticos severos vinculados al calentamiento del océano Pacífico.

“Estamos trabajando sobre información que hoy nos brinda el panel de cambio climático y distintos organismos especializados, que indican probabilidades muy altas de que atravesemos un evento extremo asociado a El Niño”, señaló Katopodis.

Coordinación y obras estratégicas

Según explicó el ministro, la decisión del gobernador Axel Kicillof fue coordinar recursos y acciones entre las distintas áreas del Gobierno provincial y los municipios para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

El plan se estructura en tres ejes principales: monitoreo hidrometeorológico, medidas preventivas y obras de infraestructura orientadas a la adaptación al cambio climático.

Entre los proyectos más relevantes mencionados por Katopodis figuran la ampliación del Canal Maldonado en Bahía Blanca, la construcción y refuerzo de defensas costeras, las obras hidráulicas en San Antonio de Areco, los trabajos en las cuencas de los ríos Reconquista y Matanza-Riachuelo, las intervenciones en el río Luján y el avance del Plan Maestro del Río Salado.

El informe oficial recordó que, desde que existen registros, sólo se registraron tres eventos de El Niño de gran magnitud: los ocurridos en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Más monitoreo y prevención

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico. Para ello, la Provincia prevé ampliar la coordinación con organismos especializados y reforzar herramientas como el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencia (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes elaborados por la Autoridad del Agua sobre precipitaciones acumuladas y niveles de humedad del suelo.

En paralelo, se desarrollarán acciones preventivas que incluyen tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos, reparación de caminos rurales y sectores afectados por anegamientos, además de la elaboración de planes de contingencia para enfrentar olas de calor y eventuales interrupciones en los servicios de agua potable y energía eléctrica.

Inversión en infraestructura y producción

La mayor parte de los recursos estará destinada a obras estructurales. El programa contempla 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras, con una inversión cercana a los 285.000 millones de pesos.

A ello se suman diez proyectos destinados a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías, con una inversión estimada en otros 245.000 millones de pesos.

Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que estas obras permitirán reducir la vulnerabilidad de las comunidades y mejorar la capacidad de adaptación de las zonas productivas frente a los efectos del cambio climático.

Críticas a la Nación por la asistencia y los créditos

Durante la conferencia de prensa, Katopodis también cuestionó al Gobierno nacional por la demora en la aprobación de créditos internacionales destinados a financiar obras hidráulicas y de infraestructura.

El funcionario acusó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, de “discriminar” a la provincia de Buenos Aires en la distribución de recursos y recordó el caso de Bahía Blanca, afectada por una grave emergencia climática.

“La última experiencia más notoria fue la de Bahía Blanca. No queremos repetir una situación donde el Gobierno nacional se sacó una foto y abandonó a los bahienses”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la administración nacional prometió una asistencia de 200 millones de dólares para la ciudad que nunca se concretó y reclamó la conformación de una mesa de trabajo conjunta para coordinar acciones frente a futuras emergencias.

Por último, desde la Provincia alertaron sobre la necesidad de prorrogar financiamiento internacional para obras clave en el río Salado, el río Areco, la región Capital y la cuenca del río Luján. Según datos oficiales, mientras la Nación aprobó 18 préstamos para diez provincias por un total de 1.973 millones de dólares, Buenos Aires quedó excluida de ese esquema de financiamiento.

Con este plan, el Gobierno bonaerense busca anticiparse a escenarios climáticos cada vez más frecuentes y severos, combinando inversión en infraestructura, sistemas de alerta temprana y coordinación institucional para reducir los impactos de inundaciones, sequías y otros eventos extremos.