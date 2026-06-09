Periodistas de Nueve de Julio fueron homenajeados en su día en el Salón de las Américas

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La Municipalidad de Nueve de Julio y el Concejo Deliberante realizaron un encuentro de camaradería y reconocimiento a los periodistas del distrito con motivo del Día del Periodista, celebrado el pasado 7 de junio. La actividad tuvo lugar en el Salón de las Américas del Palacio Municipal y reunió a representantes de medios de comunicación, concejales, funcionarios y referentes institucionales.

La jornada, transmitida en vivo por Cadena Nueve, se transformó además en un espacio de reflexión sobre el rol actual del periodismo frente a los desafíos que plantean la inmediatez informativa, las redes sociales, las noticias falsas y el avance de la inteligencia artificial.

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue el de la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, quien destacó el vínculo de trabajo que mantiene la gestión municipal con los medios de comunicación locales y agradeció el compromiso de los periodistas del distrito.

“Es un placer siempre trabajar con un grupo humano de periodistas que nos caracteriza acá en Nueve de Julio, siempre acompañando, siempre tratando de difundir las cuestiones y todo lo que venimos haciendo desde la gestión municipal, con honestidad intelectual y tratando de que les llegue la información precisa a cada uno de los vecinos”, expresó.

La jefa comunal señaló además que la tarea periodística resulta fundamental para acercar la información pública a la comunidad y consideró que el trabajo conjunto entre los medios y las instituciones contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Al referirse a los desafíos actuales de la comunicación, Gentile sostuvo que la velocidad con que circula la información interpela no sólo al periodismo sino a toda la sociedad.

“Creo que ese es un punto que interpela a toda una comunidad, no solamente al periodismo. Esta celeridad, esta capacidad de informar y desinformar a la vez, según las intenciones que haya detrás, puede generar una confusión muy importante en apenas unos segundos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que “uno de los valores y pilares del periodismo es la honestidad y la transparencia en la comunicación”, destacando que quienes ejercen la profesión poseen una gran capacidad para influir en la formación de opinión de los vecinos debido al alcance masivo de los medios.

Finalmente, consideró que la responsabilidad ética en el manejo de la información es un aspecto fundamental de la actividad periodística y una condición indispensable para fortalecer el pensamiento crítico dentro de la comunidad.

En esa cobertura en vivo de Cadena Nueve, el primero en compartir su visión fue el director de Prensa de la Municipalidad, Francisco Ibáñez, quien sostuvo en ‘Despertate’ por Máxima 89.9 y Faceboook Cadena Nueve, que en el escenario actual el periodismo debe estar más asociado que nunca a la responsabilidad. Destacó la importancia de verificar las fuentes, ejercer la profesión con rigurosidad y mantener el compromiso de informar con objetividad y profesionalismo. Asimismo, remarcó el papel de la comunicación institucional como herramienta para acercar información clara y precisa a la ciudadanía.

Por su parte, la periodista Sandra Sueldo puso el acento en la dimensión humana de la tarea periodística. Consideró que la velocidad de la información no debe hacer perder de vista el respeto por las personas involucradas en cada hecho noticioso, especialmente en comunidades pequeñas donde las consecuencias de una publicación pueden tener un impacto inmediato.

A su turno, Pablo Martorell analizó los profundos cambios que atravesó la profesión en las últimas décadas. Señaló que la irrupción de internet y las redes sociales modificó radicalmente la forma de acceder a la información, aunque sostuvo que el periodista continúa teniendo la obligación ética de corroborar los datos antes de difundirlos.

El presidente del Concejo Deliberante, Esteban “Tete” Naudín, destacó la importancia de los medios locales para mantener informada a la comunidad y valoró la diversidad de opiniones como una herramienta fundamental para la construcción democrática. Además, agradeció la labor que los periodistas desarrollan diariamente en favor de la información pública.

En la misma línea, el presidente del bloque PRO, César García, definió al periodismo como una actividad esencial para la vida institucional y social. Remarcó su función en la transparencia y el control ciudadano, al tiempo que diferenció claramente el trabajo profesional del contenido anónimo que muchas veces circula en redes sociales sin verificación alguna.

La concejal Nancy Grizzutti también aportó su mirada sobre la evolución del periodismo contemporáneo. Valoró especialmente a aquellos comunicadores que garantizan espacios para todas las voces y advirtió sobre los riesgos de reproducir rumores o versiones sin la debida corroboración. En ese sentido, destacó que el periodismo serio es aquel que trabaja sobre información precisa y contrastada.

Por último, Sebastián Malis, ex presidente del Concejo Deliberante, reivindicó el papel del periodismo como garante de la información en una época marcada por la sobreabundancia de opiniones y contenidos en redes sociales. Consideró que, lejos de perder vigencia, la profesión adquiere hoy una relevancia aún mayor al ofrecer contexto, verificación y credibilidad.

Luego de los mensajes de Gentile y Naudín, como Intendente y titular del Concejo de Ediles, el periodista Gustavo Tinetti, reflexionó sobre la ética periodística y

valor de informar y agradeció a las autoridades comunales por el agasajo y “la permanente

predisposición para abordar cualquier tema que sea de interés para los nuevejulienses cada vez que se los convoca”.

Más allá del reconocimiento institucional, el encuentro dejó una conclusión compartida entre periodistas y dirigentes: en tiempos de inmediatez digital, la responsabilidad, la ética y la búsqueda permanente de la verdad continúan siendo los valores fundamentales que sostienen al periodismo profesional.