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Rodríguez y Boto encabezaron el Encuentro Productivo Regional en Luján

La jornada, organizada por el Movimiento Productivo 25 de Mayo y el municipio, reunió a pymes, cooperativas, sindicatos, universidades y municipios para debatir una agenda de desarrollo, producción y empleo con mirada federal

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El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y el intendente de Luján, Leonardo Boto, encabezaron la apertura del Encuentro Productivo Regional en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo.. Rodríguez advirtió por el cierre de más de 24 mil empresas en los últimos dos años y sostuvo que “la macroeconomía no puede estar bien cuando la microeconomía está mal”. Planteó la necesidad de un modelo que agregue valor y fortalezca la industria, y marcó que el desafío es que los empleos del futuro se localicen en Argentina.

En Luján, el ministro visitó la quesería Juana Verde Quesos en Carlos Keen, que cuenta con financiamiento provincial, y participó del 15° aniversario de la Asociación Lujanense de Productores Apícolas. Allí destacó el crecimiento del sector, con 7.000 apicultores registrados en la provincia, y anunció que Buenos Aires será sede del Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2026.

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