Lincoln fue sede de un intercambio internacional del programa economía de comunión

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La Municipalidad de Lincoln informó que esta semana la ciudad fue parte de una jornada de intercambio internacional en el marco del programa “Economía de Comunión”, iniciativa promovida por la Iglesia Católica. Durante la actividad participaron académicos, profesionales y empresarios de Eslovaquia, Francia, Rusia, Corea del Sur, Perú y Venezuela. El eje central fue compartir la experiencia de autoconstrucción que Cáritas y el Municipio llevan adelante para edificar un plan de 25 viviendas sociales en el barrio Eduardo Mango.

Tras el encuentro, Serenal agradeció que Lincoln integrara esta propuesta que se desarrolló en simultáneo en 20 ciudades argentinas y en otras 16 de Ecuador, Brasil, Chile y Paraguay. El intendente remarcó que “no hay posibilidades de un futuro armonioso si no tenemos el coraje y la grandeza de colocar a la persona delante de cualquier política pública que impulsemos” y subrayó que el futuro se construye dejando atrás mezquindades e intereses individuales para pensar en proyectos colectivos, solidarios y basados en el amor y la transformación de la vida de las personas con mayor sentido de igualdad y justicia.