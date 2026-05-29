Proponen distinguir al productor rual Armando Zavala como Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires

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La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para declarar Ciudadano Ilustre bonaerense al productor agropecuario y periodista Armando Zavala, en reconocimiento a su destacada trayectoria y su permanente compromiso con la defensa de los productores rurales.

La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial 14.622 de “Reconocimiento y Distinciones” y pone en valor el trabajo desarrollado por Zavala tanto en el ámbito agropecuario como en el periodismo especializado, donde se ha convertido en una referencia para el sector.

Entre los fundamentos del proyecto, Vaccarezza destacó la labor que Zavala desempeñó desde la década de 1990 acompañando a productores afectados por remates judiciales de campos. En ese contexto, colaboró activamente con el movimiento Mujeres en Lucha, impulsando acciones destinadas a evitar situaciones de despojo y brindando apoyo a pequeños y medianos productores agropecuarios.

La legisladora remarcó además el compromiso sostenido de Zavala con la defensa del sector rural. “Su vida encarna la defensa de los derechos de los productores agropecuarios de la Provincia”, sostuvo Vaccarezza al fundamentar la propuesta legislativa.

El proyecto también resalta su tarea periodística vinculada a la actividad agropecuaria. A lo largo de los años, Zavala logró acreditarse en el Congreso Nacional, desde donde siguió de cerca la actividad de la Comisión de Agricultura y desarrolló una intensa cobertura de los temas vinculados al campo. Su trabajo incluyó entrevistas a legisladores, funcionarios y dirigentes gremiales, contribuyendo a visibilizar las problemáticas y necesidades del sector productivo.

En ese marco, Vaccarezza recordó que Armando Zavala recibirá un nuevo reconocimiento el próximo 4 de junio durante AgroActiva, una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país. Allí será distinguido en la Sala de Prensa del evento por su aporte al periodismo agropecuario y su histórica defensa de los productores rurales.

De avanzar la iniciativa en la Legislatura bonaerense, Zavala sumará una de las máximas distinciones que otorga la provincia de Buenos Aires a personalidades destacadas por su aporte a la comunidad y al desarrollo de actividades de interés público.