LLA presentó una batería de proyectos sobre seguridad vial, salud, educación e infraestructura para las localidades del distrito

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Durante la última actividad legislativa, ingresó al Honorable Concejo Deliberante de Nueve de Julio un conjunto de proyectos de comunicación y pedidos de informe orientados a atender diversas demandas planteadas por vecinos de las localidades del interior del distrito. Las propuestas abarcan temas relacionados con seguridad vial, salud pública, educación, infraestructura vial, espacios recreativos y servicios esenciales.

Como ocurre con toda iniciativa legislativa, los expedientes deberán ser girados a las comisiones correspondientes para su análisis y evaluación. Posteriormente, en caso de obtener dictamen favorable, podrán ser incluidos en el orden del día para su tratamiento en sesión.

Entre los proyectos presentados figura un pedido para mejorar la seguridad vial en el acceso Valentín Santarossa de la localidad de Dennehy. La iniciativa solicita al Departamento Ejecutivo la implementación de medidas para reducir la velocidad de circulación vehicular mediante señalización preventiva y otros dispositivos de control, considerando el tránsito de vehículos livianos y pesados, especialmente durante la época de cosecha. También se destaca la presencia de un comercio y un espacio recreativo frecuentado por niños en ese sector.

Otra de las iniciativas apunta a la situación sanitaria de Dennehy. A través de una comunicación, se solicita la designación de una enfermera matriculada con residencia permanente en la localidad y una mayor frecuencia de atención médica. El proyecto señala que, tras el fallecimiento de la profesional que cumplía funciones en el lugar, la asistencia quedó reducida a visitas semanales, situación que genera preocupación entre los habitantes.

Asimismo, se presentó un proyecto para instalar equipos de gimnasia al aire libre en la plaza principal de Dennehy. La propuesta busca crear una estación saludable que permita a vecinos de todas las edades realizar actividad física de manera gratuita y fomentar espacios de encuentro comunitario.

En materia de infraestructura vial, los concejales impulsaron una comunicación solicitando la reparación urgente del camino que une la ciudad cabecera con Dennehy, continuación de la calle René Favaloro. Según se expone en los fundamentos, el mal estado del trayecto dificulta la circulación, especialmente durante períodos de lluvias, afectando tanto a vecinos como a servicios esenciales.

Por otra parte, se elevó un pedido de informe referido al Abono Estudiantil destinado a estudiantes terciarios de la localidad de Dudignac. El proyecto solicita información detallada sobre la cantidad de beneficiarios durante el presente ciclo lectivo, los montos otorgados, el sistema de control de asistencia y el mecanismo utilizado para determinar el valor de las bonificaciones establecidas por la Ordenanza Nº 6952.

En relación con la localidad de El Provincial, se presentó una comunicación vinculada al abastecimiento de agua domiciliaria. La iniciativa plantea la necesidad de garantizar la provisión permanente de agua potable y advierte sobre la existencia de una sola bomba en funcionamiento para abastecer el tanque de distribución. Además, solicita que se implementen sistemas alternativos para mantener el servicio durante cortes de energía eléctrica y que, en caso de inconvenientes con la calidad del agua, se suministren bidones a los vecinos que lo requieran.

También ingresó un proyecto para solicitar la creación y equipamiento de la Plaza Francisca Maya, en cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ordenanza Nº 3591/98, mediante la cual la familia Costa y Maya donó un predio al municipio con el compromiso de destinar parte de la superficie a un espacio verde público. La propuesta contempla la instalación de juegos infantiles, bancos, forestación y demás elementos de infraestructura urbana.

Las iniciativas reflejan problemáticas y necesidades planteadas por distintas comunidades del interior del partido y ahora comenzarán su recorrido legislativo. El análisis en comisión permitirá evaluar la viabilidad de cada proyecto antes de que sean sometidos a votación en el recinto del Concejo Deliberante.