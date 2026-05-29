León XIV abre el debate mundial sobre quién debe controlar la inteligencia artificial

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La publicación de Magnifica Humanitatis, la primera encíclica del papa León XIV desde el inicio de su pontificado, abrió un intenso debate internacional sobre el futuro de la inteligencia artificial y el papel de los Estados en su regulación. Para el docente y analista Braian Laxagueborde, el documento trasciende ampliamente el ámbito religioso y se convierte en una intervención de fuerte contenido político y social.

Durante una entrevista en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Laxagueborde destacó que la encíclica plantea una preocupación central: evitar que el desarrollo de la inteligencia artificial quede exclusivamente en manos de grandes corporaciones o grupos de poder concentrado.

“El Papa propone reflexionar sobre quién controla esta herramienta. Si queda en manos de intereses económicos particulares o si se transforma en un bien al servicio de toda la humanidad”, explicó.

Según el analista, el documento utiliza una comparación sencilla pero contundente: la inteligencia artificial es como un martillo, una herramienta cuyo uso puede ser constructivo o destructivo dependiendo de quién la controle. Desde esa perspectiva, León XIV impulsa la idea de una gobernanza internacional capaz de establecer límites y principios éticos para su utilización.

El desafío de regular una tecnología que avanza más rápido que las leyes

Laxagueborde advirtió que uno de los principales problemas actuales es la velocidad con que evoluciona la inteligencia artificial frente a la capacidad de los Estados para legislar sobre ella.

“Todavía desconocemos cuáles son sus verdaderos límites. Incluso quienes la desarrollaron reconocen que existen aspectos de su funcionamiento que continúan siendo imprevisibles”, señaló.

En ese contexto, la encíclica plantea interrogantes sobre la creciente utilización de estas tecnologías en la administración pública, la seguridad y los sistemas de vigilancia.

El analista remarcó que varios gobiernos están incorporando herramientas de inteligencia artificial a sus estructuras estatales sin que exista todavía un consenso internacional sobre sus alcances ni mecanismos de control efectivos.

“Debemos preguntarnos si estamos ante una herramienta destinada a mejorar la vida de las personas o frente a un instrumento de disciplinamiento social y concentración de poder”, sostuvo.

Tecnología, vigilancia y democracia

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el impacto de la inteligencia artificial sobre la privacidad y las libertades individuales.

Laxagueborde recordó que gran parte de la ciudadanía convive diariamente con algoritmos capaces de recolectar y procesar enormes cantidades de información personal.

“Muchas veces hablamos de un tema y automáticamente aparecen anuncios relacionados en nuestros dispositivos. Eso genera la sensación permanente de estar siendo observados por sistemas que desconocemos cómo funcionan”, explicó.

En ese sentido, vinculó el debate actual con las teorías del filósofo francés Michel Foucault sobre los mecanismos de vigilancia y control social, advirtiendo que las nuevas tecnologías pueden convertirse en herramientas de supervisión masiva si no existen regulaciones adecuadas.

La ética como límite indispensable

Uno de los conceptos centrales destacados por el entrevistado fue la recuperación de la ética como criterio rector del desarrollo tecnológico.

“La diferencia fundamental entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial es que la tecnología no tiene ética propia. La responsabilidad sigue estando en quienes la diseñan, la administran y la utilizan”, afirmó.

Para Laxagueborde, el llamado del Papa apunta precisamente a recuperar esa dimensión humana frente al avance de sistemas cada vez más complejos y autónomos.

“La ciencia nació para mejorar la calidad de vida de las personas, pero la historia demuestra que cualquier avance puede ser utilizado de manera positiva o negativa. La energía nuclear es un ejemplo: permitió grandes desarrollos energéticos, pero también dio origen a armas de destrucción masiva”, comparó.

La herencia de León XIII y la doctrina social de la Iglesia

Durante la conversación también se recordó la fuerte carga simbólica del nombre elegido por el nuevo pontífice.

León XIV retoma deliberadamente el legado de León XIII, considerado el padre de la doctrina social de la Iglesia a partir de la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891.

Para Laxagueborde, la elección no es casual.

“León XIII puso en discusión los efectos sociales de la Revolución Industrial. León XIV intenta hacer algo similar frente a la revolución tecnológica que representa la inteligencia artificial”, señaló.

En ambos casos, el objetivo es colocar a la persona humana en el centro de los procesos económicos, políticos y tecnológicos.

Una invitación a construir comunidad

Hacia el final de la entrevista, el analista destacó que el mensaje central de la encíclica no es tecnológico sino profundamente humano.

“El Papa nos invita a construir comunidad desde la solidaridad, la comprensión y el reconocimiento del otro. No habla del amor en un sentido romántico, sino como una herramienta de construcción colectiva”, concluyó.

Mientras gobiernos, empresas y organismos internacionales comienzan a debatir el contenido de Magnifica Humanitatis, la encíclica ya se perfila como uno de los documentos más influyentes en la discusión global sobre los límites éticos de la inteligencia artificial y el futuro de las sociedades digitales.