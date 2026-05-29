El Vaticano convoca a un rosario mundial por la paz presidido por el papa León XIV

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El papa León XIV invitó a los católicos de todo el mundo a unirse el próximo 30 de mayo a una jornada global de oración por la paz, que tendrá como momento central el rezo del rosario desde la Gruta de Lourdes, ubicada en los Jardines Vaticanos.

La celebración se llevará a cabo a las 19 (hora de Roma) y contará con la participación simultánea de numerosos santuarios marianos de distintos países, en una iniciativa coordinada por el Dicasterio para la Evangelización. El objetivo es elevar una plegaria común por el fin de los conflictos y por la reconciliación entre los pueblos.

Entre los santuarios que se sumaron a la convocatoria figuran el Santuario de la Madre de Dios, en Zarvanytsia (Ucrania); el Santuario Internacional de Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje, en Antipolo (Filipinas); el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, en Fátima (Portugal); el Santuario de Nuestra Señora Reina de la Paz, en Medjugorje (Bosnia y Herzegovina); el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia; el Santuario de San Charbel Annaya, en Líbano; y el Santuario Pontificio de la Santa Casa, en Loreto (Italia).

La convocatoria se enmarca en los reiterados llamamientos a la paz realizados por León XIV desde el inicio de su pontificado. Durante su homilía de Pentecostés, el Santo Padre exhortó a los fieles a invocar al Espíritu Santo para que “nos salve del mal de la guerra, que no se vence por una superpotencia, sino por la omnipotencia del amor”.

En diversas ocasiones, el pontífice expresó su preocupación por las situaciones de violencia que afectan a distintas regiones del planeta, con especial atención a Oriente Medio, África y Ucrania, e insistió en la necesidad de promover el diálogo, la fraternidad y la solidaridad entre las naciones.

Con esta iniciativa de alcance mundial, el Vaticano busca renovar el compromiso de la Iglesia con la oración por la paz y unir espiritualmente a millones de fieles en una misma intención, al concluir el tradicional mes dedicado a la Virgen María.