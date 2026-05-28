Violenta agresión a inspectoras de Tránsito y agentes de la Guardia Urbana Municipal durante un operativo

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La Municipalidad de Nueve de Julio expresó su enérgico repudio ante un nuevo hecho de violencia sufrido por personal de la Dirección de Tránsito y de la Guardia Urbana Municipal (GUM) mientras desarrollaban tareas de control vehicular en la vía pública.

Según informó oficialmente el municipio, el incidente se registró en la tarde del jueves sobre calle Avellaneda, entre Robbio y Mendoza, cuando inspectoras de tránsito detectaron a un motovehículo que circulaba en contramano. Durante el procedimiento, además, se constató que la conductora no utilizaba casco reglamentario y carecía de la documentación correspondiente al seguro obligatorio.

Ante las infracciones observadas, el personal actuante inició el procedimiento para el secuestro del rodado. Sin embargo, en ese momento se presentó quien sería la pareja de la conductora, desencadenándose una situación de extrema tensión.

De acuerdo con el comunicado municipal, el hombre comenzó a agredir verbal y físicamente tanto a las inspectoras de tránsito como a los agentes de la Guardia Urbana Municipal que participaban del operativo. En medio del altercado, la conductora involucrada también habría atacado al personal, propinándole un golpe de puño en el rostro a una de las agentes.

Como consecuencia de la agresión, la trabajadora municipal debió ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

Tras el episodio, la Municipalidad radicó la denuncia correspondiente y dio intervención a la Policía Comunal. Los dos agresores fueron demorados e imputados por el delito de lesiones leves, en una causa que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 5 del Departamento Judicial de Mercedes.

Desde el gobierno local remarcaron que este tipo de hechos atentan contra trabajadores que cumplen funciones esenciales para la seguridad y el ordenamiento del tránsito, y reiteraron que las políticas vinculadas a la seguridad vial constituyen un eje prioritario de gestión.

Asimismo, señalaron que situaciones como la ocurrida refuerzan la decisión de continuar trabajando para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y proteger a los agentes municipales que diariamente desempeñan sus tareas en la vía pública.