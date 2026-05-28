El PRO busca fortalecer una agenda federal y relanzar la coordinación legislativa en todo el país

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de una jornada de trabajo destinada a fortalecer la articulación política y parlamentaria entre los distintos distritos del país, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el Foro de Legisladores del PRO, un encuentro que reunió a referentes legislativos de todo el territorio nacional y que contó con la participación de Mauricio Macri, Soledad Martínez, Jorge Macri y dirigentes partidarios de diferentes provincias.

Entre los participantes estuvo el senador provincial bonaerense y presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, quien destacó la importancia de consolidar una agenda federal común y fortalecer el trabajo conjunto de los representantes legislativos del espacio.

“Este encuentro demuestra que el PRO sigue teniendo equipo, experiencia y gestión. Hoy el PRO representa el próximo paso que necesita el país y especialmente la provincia de Buenos Aires”, expresó Petrecca al finalizar la jornada.

Durante el encuentro se desarrollaron distintos bloques de trabajo en los que legisladores de cada provincia compartieron la realidad política, económica y social de sus distritos, analizaron la situación legislativa local y expusieron las principales problemáticas que enfrentan sus comunidades.

Asimismo, se intercambiaron experiencias parlamentarias vinculadas a temas centrales para la gestión pública, como seguridad, educación, modernización del Estado, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.

Uno de los principales ejes de la jornada fue la reconstrucción de un espacio federal permanente de coordinación legislativa dentro del PRO. En ese sentido, los dirigentes avanzaron en conversaciones para retomar la experiencia del Foro Federal de Legisladores Provinciales que funcionó hasta 2023, con el objetivo de consolidar una mesa de diálogo político y parlamentario que permita coordinar agendas legislativas, compartir iniciativas y fortalecer el trabajo territorial del partido en todo el país.

Al respecto, Petrecca sostuvo que “sabemos que los problemas no se resuelven con discursos vacíos, sino con decisión, planificación y dirigentes preparados para transformar la realidad, porque donde gobierna el PRO, la gente vive mejor y eso es lo que nos permite avanzar en el próximo paso que necesita el país y especialmente la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, la diputada provincial Laura Ricchini también valoró la realización del encuentro y destacó la posibilidad de intercambiar experiencias y construir propuestas conjuntas.

“Sin dudas estos encuentros son muy positivos porque nos permiten conocer realidades de todo el país, intercambiar experiencias y avanzar con diferentes proyectos. El objetivo es claro: trabajar en propuestas e iniciativas que lleven soluciones a las necesidades de los argentinos. Nuestras convicciones, experiencia, valores y representatividad nos presentan como una verdadera opción para el año que viene”, afirmó.

El Foro de Legisladores del PRO se enmarca en una estrategia de fortalecimiento institucional del partido a nivel nacional, con el objetivo de consolidar una agenda común y potenciar el trabajo legislativo en cada una de las provincias argentinas.