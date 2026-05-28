El Concejo Deliberante pidió por mayoría que no se elimine el beneficio de Zona Fría

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En el marco de una nueva sesión ordinaria realizada este jueves por la noche, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó por mayoría una resolución expresando su rechazo a la posible eliminación o modificación del régimen de Zona Fría, beneficio que actualmente permite a miles de usuarios acceder a descuentos en las tarifas de gas natural.

El tratamiento del proyecto generó un extenso debate entre los distintos bloques políticos, donde la preocupación por el impacto económico que podría tener la medida sobre las familias nuevejulienses fue el eje central de las exposiciones.

La iniciativa fue impulsada ante la posibilidad de que se avance con cambios en la Ley Nacional 27.637, sancionada en 2021, que amplió el régimen de Zona Fría a numerosas localidades del país, entre ellas Nueve de Julio. La normativa contempla descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en las facturas de gas para usuarios residenciales, alcanzando porcentajes mayores en sectores considerados vulnerables, como jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales y personas con ingresos reducidos.

Durante el debate, el concejal Eduardo Moscato manifestó el rechazo de su bloque a cualquier intento de eliminar el beneficio y sostuvo que la medida afectaría directamente a miles de vecinos que ya enfrentan dificultades económicas. En ese sentido, señaló que el descuento representa un alivio concreto en las facturas de gas y ejemplificó con casos de jubilados que reciben reducciones cercanas al 50 por ciento en el monto final de sus boletas.

Asimismo, expresó su preocupación por el contexto económico actual y cuestionó las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional. “La situación económica es crítica y la gente ya no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes”, sostuvo durante su intervención.

En la misma línea se expresó el concejal Ignacio Palacios, quien calificó la posible eliminación del beneficio como una medida que afectaría especialmente a los sectores más vulnerables. Durante su exposición señaló que más de 14.000 familias de Nueve de Julio podrían verse perjudicadas por la modificación del régimen y remarcó que los aumentos registrados en servicios, alimentos, medicamentos y combustibles han deteriorado significativamente el poder adquisitivo de la población.

El edil sostuvo que el beneficio de Zona Fría no constituye un privilegio sino una herramienta de compensación para regiones donde las condiciones climáticas obligan a un mayor consumo de gas durante buena parte del año. Además, ejemplificó con facturas de usuarios locales para demostrar el impacto económico que tendría la eliminación del subsidio.

Desde Unión por la Patria también respaldaron el proyecto y recordaron que la ampliación del régimen fue impulsada en 2021 a través de una iniciativa presentada por el entonces diputado nacional Máximo Kirchner. Durante la discusión se destacó que más de 14.000 usuarios del distrito reciben actualmente el beneficio y que la medida alcanza además a comerciantes, clubes e instituciones.

Los concejales del bloque coincidieron en que la eventual eliminación de la Zona Fría significaría un nuevo golpe al bolsillo de los vecinos y cuestionaron las políticas de ajuste implementadas por la administración nacional.

Por su parte, desde otros sectores del cuerpo deliberativo se manifestó que, si bien el sistema de subsidios requiere ser revisado en algún momento, no consideran oportuno avanzar en modificaciones en el actual contexto económico. En consecuencia, acompañaron la resolución presentada, argumentando que las familias ya enfrentan una carga económica considerable debido al incremento de tarifas y servicios.

Tras las distintas intervenciones, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la resolución que expresa formalmente el rechazo del cuerpo a cualquier medida que implique la eliminación o reducción del régimen de Zona Fría.

De esta manera, el Legislativo local fijó su postura ante una discusión que continúa desarrollándose en el ámbito nacional y que genera preocupación en amplios sectores de la comunidad, especialmente ante la llegada de los meses de menores temperaturas y mayor consumo energético.

Informe en proceso