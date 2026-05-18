La Provincia irá a la Justicia si Nación elimina el fondo compensador eléctrico

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, advirtió que iniciará acciones judiciales si prospera la intención del Gobierno nacional de eliminar el fondo compensador eléctrico, un mecanismo clave para sostener a las cooperativas que prestan servicio en localidades del interior bonaerense.

La advertencia fue realizada en medio del avance en el Congreso de un proyecto de ley impulsado por la administración de Javier Milei que propone modificaciones en el sistema de tarifas de luz y gas, además de cambios en el régimen de zona fría.

“Creo que no prosperará. Habla de la ignorancia del Gobierno. No es constitucional, no hay manera que lo hagan”, sostuvo el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, durante una conferencia de prensa en la Gobernación.

El funcionario explicó que el fondo compensador tarifario funciona desde 1996 y se financia con aportes de grandes distribuidoras y cooperativas de mayor escala para asistir a unas 100 cooperativas más pequeñas que operan en el interior de la provincia y que, sin esa ayuda, tendrían dificultades para garantizar el servicio eléctrico.

Según detalló, unas 200 cooperativas alcanzan al 40% del territorio bonaerense y, en muchos casos, reciben más recursos a través de este fondo que por la recaudación tarifaria. “Si el pueblo de al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir”, afirmó.

Ghioni también cuestionó otro punto del proyecto que prohíbe incorporar conceptos ajenos al servicio en las facturas de electricidad, como el cobro del alumbrado público. Según remarcó, esa medida representa “un avasallamiento sobre la propia jurisdicción”, ya que son las provincias las que tienen la facultad de definir sus tarifas. “La autoridad ante las distribuidoras y cooperativas somos nosotros”, sostuvo.

Otro de los puntos que genera preocupación en el Gobierno bonaerense es la modificación del régimen de zona fría. La iniciativa oficialista busca recortar el beneficio que fue ampliado en 2021 y que actualmente requiere subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones anuales.

Con esa ampliación, el universo de beneficiarios pasó de 800.000 hogares a cerca de 4 millones en todo el país. En ese proceso quedaron incluidos municipios de distintas provincias, entre ellos 95 distritos bonaerenses. De los 3,2 millones de nuevos beneficiarios incorporados, alrededor de 1.260.000 corresponden a hogares del interior de la provincia de Buenos Aires.

El esquema vigente contempla descuentos del 30% para la mayoría de los usuarios residenciales y del 50% para sectores vulnerables, como jubilados, beneficiarios de la AUH, personas que reciben la asignación por embarazo, titulares del seguro de desempleo y usuarios electrodependientes.

Desde el Gobierno nacional aseguran que el beneficio continuará, aunque con cambios en los criterios de aplicación. Sin embargo, Ghioni advirtió que incluso quienes permanezcan dentro del régimen recibirán menos subsidios.

“Ahora lo que se subsidiaría sería únicamente el 50% del precio del gas, dejando afuera el transporte, la distribución y el resto de los componentes de la tarifa”, explicó.

El proyecto ya obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y podría avanzar en las próximas semanas. Desde la Provincia anticiparon que, si se concretan las modificaciones al fondo compensador eléctrico, acudirán a la Justicia para frenar su implementación.