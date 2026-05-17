Día Mundial de la Enfermedad de Lyme: una fecha para reforzar la prevención y el diagnóstico temprano

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El Día Mundial de la Enfermedad de Lyme, celebrado cada 1 de mayo, vuelve a cobrar relevancia este fin de semana en distintas campañas de concientización que buscan informar a la población sobre los riesgos, síntomas y formas de prevención de esta enfermedad bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas infectadas.

La Enfermedad de Lyme, también conocida como borreliosis, es causada principalmente por la bacteria Borrelia burgdorferi. Se transmite a través de la picadura de garrapatas del género Ixodes, presentes en zonas boscosas, con vegetación densa o pastizales altos, donde suelen habitar estos insectos.

Entre los primeros síntomas se destacan la aparición de una erupción cutánea característica en forma de anillo, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares. Si no se diagnostica y trata a tiempo, la enfermedad puede avanzar y afectar el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones, generando complicaciones como artritis, parálisis facial o alteraciones cardíacas.

Especialistas insisten en la importancia de la prevención como principal herramienta para reducir los casos. Recomiendan el uso de ropa adecuada en zonas de riesgo, repelentes, revisión del cuerpo tras actividades al aire libre y el control sanitario de mascotas, que pueden actuar como vehículo de garrapatas.

En este contexto, distintas organizaciones de salud y divulgación científica aprovechan la fecha para reforzar mensajes de prevención y educación, recordando que el diagnóstico temprano es clave para un tratamiento eficaz con antibióticos y una recuperación favorable.

La conmemoración también busca visibilizar a los pacientes que conviven con esta enfermedad y promover la investigación médica para mejorar las herramientas de detección y tratamiento en todo el mundo.