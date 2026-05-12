Kicillof respaldó el reclamo universitario y denunció el impacto del ajuste en docentes e investigadores

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof participó este martes de la Marcha Federal Universitaria que se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

Durante la movilización, el mandatario bonaerense cuestionó con dureza las políticas del presidente Javier Milei y sostuvo que el ajuste sobre el sistema universitario afecta no solo a la comunidad educativa, sino a toda la sociedad.

“Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”, afirmó Kicillof.

En ese sentido, advirtió sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales y el sistema científico argentino. “En estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios. Ese es el resultado de un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país”, remarcó.

Además, el gobernador aseguró que el ataque a la educación superior responde a una mirada ideológica del Ejecutivo nacional. “El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”, expresó.

Por último, Kicillof reafirmó el respaldo de la provincia de Buenos Aires al reclamo universitario y destacó el rol de los jóvenes en la defensa de la educación pública. “Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos”, concluyó.

De la jornada también participaron miembros del gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, legisladores y representantes del sector universitario, científico y tecnológico.