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Taller Lúdico Recreativo 2026

Para personas con discapacidad. Las inscripciones deben realizarse en Balcarce Nº 735, de 7:00 a 13:00 horas, con copia del CUD y DNI.

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La Municipalidad de Nueve de Julio abre las inscripciones para participar del “Taller Lúdico Recreativo 2026”, una propuesta destinada a personas con discapacidad.

La actividad está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 11 años de edad y se desarrollará los días martes a las 10:30 horas en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”.

Los cupos son limitados y que las inscripciones deben realizarse en Balcarce Nº 735, en el horario de 7:00 a 13:00 horas.

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentarse con copia del CUD y DNI.

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