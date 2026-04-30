Importante obra eléctrica de la CEyS mejora el servicio en barrio Mariano Moreno

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) de Mariano Moreno concretó una relevante obra de infraestructura eléctrica en el sector ubicado en calle Moreno casi Schweitzer, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para los vecinos del barrio.

Los trabajos incluyeron la ejecución de un tendido de media tensión destinado a abastecer un nuevo centro de transformación. La intervención contempló una extensión aérea de aproximadamente 150 metros y, desde ese punto, la continuidad mediante un tramo subterráneo de 300 metros hasta alcanzar el centro de transformación.

A partir de esta instalación, la energía eléctrica es transformada de media a baja tensión, lo que permite una distribución más eficiente, segura y estable en toda la zona de influencia.

Desde la entidad destacaron que este tipo de obras resultan fundamentales para fortalecer la red eléctrica local, acompañar el crecimiento urbano y garantizar un servicio de mayor calidad para la comunidad.

La CEyS continúa así con su plan de mejoras y ampliación del sistema eléctrico, reafirmando su compromiso con el desarrollo y bienestar de los vecinos.