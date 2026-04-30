Cuotas de colegios privados: actualizan valores en medio de presión por costos

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Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires aprobaron y difundieron este lunes un nuevo esquema de bandas arancelarias para los colegios privados con aporte estatal, que comenzará a regir a partir de abril. La medida fue comunicada a las instituciones por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, entidad que nuclea a establecimientos educativos de todo el país.

Según detallaron desde AIEPA, los colegios de nivel inicial y primario que reciben hasta el 100% de subsidio estatal para el pago de salarios docentes podrán cobrar hasta $32.880 mensuales. En tanto, aquellos con un aporte del 40% podrán fijar cuotas de hasta $148.660. Para el nivel secundario, los aranceles irán de $36.200 a $193.160, mientras que en las modalidades Técnica, Agraria y Artística los valores oscilarán entre $41.790 y $221.070, dependiendo del nivel de subsidio.

El nuevo cuadro tarifario fue avalado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y responde, según el sector, a la necesidad de actualizar los ingresos de las instituciones tras los acuerdos paritarios alcanzados entre el gobierno provincial y los gremios docentes.

Cabe recordar que en marzo se había autorizado un incremento del 3%, mientras que la última actualización previa databa de septiembre de 2025, aplicada durante el último trimestre del ciclo lectivo anterior.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que estos ajustes se producen en un contexto complejo para la educación privada. “Hay muchos costos fijos que han aumentado en los últimos meses, además de los salarios docentes, que están parcialmente cubiertos por el Estado. Sin embargo, existen otros gastos que deben afrontar íntegramente las instituciones”, señaló.

A pesar de la actualización, Zurita remarcó que los colegios continúan haciendo esfuerzos para no trasladar completamente los aumentos a las familias. “El valor de las cuotas sigue por debajo del incremento de los costos operativos, con el objetivo de no afectar el normal funcionamiento de los establecimientos”, agregó.

El dirigente también advirtió sobre nuevos factores que complican la sostenibilidad del sector, como el aumento de tasas municipales, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros. En este sentido, indicó que muchas instituciones enfrentan dificultades para equilibrar sus cuentas.

En la provincia, el sistema de educación privada representa cerca del 30% de la oferta educativa y alberga a más de 1,3 millones de alumnos. Aproximadamente el 70% de los colegios cuenta con algún tipo de subsidio estatal, lo que implica que sus aranceles deben ser autorizados por el gobierno. En contraste, las instituciones con cuotas “libres” pueden definir sus aumentos sin intervención oficial.

Cierre de escuelas y menor matrícula

En los últimos años, el sector ha registrado cierres de establecimientos en distintas zonas, incluyendo el conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. Este fenómeno, que se intensificó tras la pandemia, responde a múltiples factores.

Entre ellos se destacan la caída de la natalidad, una disminución de aproximadamente 300 mil alumnos en el sistema educativo en los últimos cuatro años, el retraso en la actualización de aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de las familias, que han incrementado los niveles de morosidad.

“Hay escuelas que no cerraron, pero atraviesan una situación crítica: están endeudadas o recurriendo a créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, concluyó Zurita.