Cuando la lectura cura: una farmacia de Bragado sumó libros que pueden ser consultados

En tiempos donde la salud suele pensarse exclusivamente en términos de medicamentos y tratamientos clínicos, una iniciativa en el corazón de la provincia de Buenos Aires propone ampliar esa mirada. En la ciudad de Bragado, una farmacia decidió sumar a sus estanterías algo inesperado: libros.

Ubicada en Pellegrini 1801, la Farmacia Monzón se convirtió en mucho más que un punto de expendio de medicamentos. En ese espacio cotidiano, donde conviven tensiómetros, perfumes y remedios, también hay lugar para historias, novelas y ensayos que cualquier vecino puede llevarse sin costo.

La propuesta es simple y poderosa: entrar, elegir un libro, registrarse y llevárselo a casa. Sin requisitos complejos ni barreras. Una invitación abierta a toda la comunidad para acercarse a la lectura como forma de cuidado personal.

Leer como medicina

La idea no surge solo desde la intuición. Diversos estudios científicos respaldan los beneficios de la lectura en la salud. Se ha demostrado que leer puede reducir el estrés hasta en un 68%, superando incluso actividades como escuchar música o salir a caminar. Además, estimula la actividad cerebral, mejora la memoria y la concentración, y contribuye a prevenir el deterioro cognitivo en la vejez.

En el plano emocional, los libros también cumplen un rol clave. Acompañan en momentos de soledad, alivian la ansiedad y ofrecen una vía de escape frente a las preocupaciones cotidianas. Leer permite habitar otras realidades y, en ese proceso, tomar distancia de los propios problemas.

Este enfoque tiene incluso un nombre dentro del campo de la salud: biblioterapia. Se trata de una práctica que utiliza la literatura como herramienta terapéutica para abordar malestares emocionales y físicos. A través de historias y personajes, los lectores encuentran identificación, consuelo y nuevas perspectivas.

Una farmacia con otra mirada

Lejos de ser un gesto simbólico o decorativo, la biblioteca de la Farmacia Monzón expresa una concepción integral de la salud. Entiende que el bienestar no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que también incluye el equilibrio emocional, la estimulación intelectual y el acceso a la cultura.

En una ciudad marcada por su perfil agrícola-ganadero y por espacios emblemáticos como la Laguna de Bragado, esta iniciativa suma una dimensión inesperada a la vida cotidiana: la posibilidad de que un libro sea tan importante como un medicamento.

Así, entre cajas de remedios y estantes de perfumería, aparece una certeza que gana cada vez más espacio: a veces, el mejor tratamiento no viene en frasco ni requiere receta médica, sino que espera silenciosamente entre las páginas de una historia.