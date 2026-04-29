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Salud escolar en Lincoln: Controles médicos para 1.285 alumnos de primaria

Desde la Secretaría de Salud destacaron que el trabajo conjunto entre salud y educación permite que las políticas de prevención lleguen a todos los estudiantes del distrito por igual.

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La Municipalidad de Lincoln relanzó el Programa de Salud Escolar Bonaerense para llevar controles médicos integrales a estudiantes de primaria de todo el distrito, tanto de escuelas públicas como privadas. La iniciativa, coordinada junto a la Provincia, alcanzará este año a 1.285 alumnos. El objetivo es reforzar la prevención con un circuito que incluye chequeos oftalmológicos, odontológicos y pediátricos en los propios establecimientos educativos.

Con estas evaluaciones se busca detectar a tiempo posibles problemas de salud y garantizar el seguimiento necesario para cada chico. En 2026 el programa ya pasó por la Escuela Hogar de Nazareth y la Primaria N°18, y seguirá en la Escuela Virgen Niña y la Primaria N°3.

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