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Ya está en pleno funcionamiento la oficina del IPS en Bolívar

El Instituto de Previsión Social restableció la atención al público en el Centro de Atención Previsional de la localidad, que funciona de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que ya se encuentra plenamente restablecida la atención al público en la oficina de la localidad de Bolívar, permitiendo nuevamente a vecinos y vecinas realizar sus trámites previsionales de manera presencial.

Desde el organismo previsional destacaron que el Centro de Atención Previsional (CAP) Bolívar volvió a operar con normalidad, brindando una alternativa cercana y accesible para las personas trabajadoras bonaerenses que necesitan gestionar jubilaciones, pensiones y otros trámites vinculados al sistema previsional, sin la necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Asimismo, se recordó que el horario de atención en esta dependencia, al igual que en el resto de las oficinas del IPS ubicadas en el interior de la provincia, es de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas.

La reapertura y normal funcionamiento de esta oficina representa una mejora importante en la atención descentralizada que impulsa el IPS, acercando servicios esenciales a la comunidad y facilitando el acceso a los derechos previsionales.

Para obtener más información sobre el CAP Bolívar y el resto de los centros de atención distribuidos en toda la provincia, las personas interesadas pueden consultar el sitio oficial del organismo: https://www.ips.gba.gob.ar/centros.

 

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