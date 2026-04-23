El Gobierno prohíbe el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada por presunto espionaje

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El Gobierno de Javier Milei decidió desde este jueves impedir el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en un hecho sin precedentes recientes que restringe la cobertura diaria de los medios en Balcarce 50.

Según fuentes oficiales, la medida busca, por un lado, profundizar la investigación sobre una presunta infiltración en medios de comunicación y, por otro, responder a una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje ilegal. La denuncia se originó tras la difusión de grabaciones que mostraban pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, indicaron voceros oficiales, quienes añadieron que el acceso permanecerá restringido hasta que avance la causa judicial. “Hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, señalaron.

La decisión dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones que vencían a fines de marzo y que se habían extendido durante abril para completar un nuevo proceso de acreditación. La medida se considera excepcional, dado que la sala de prensa de la Casa Rosada permaneció abierta incluso durante gobiernos de facto.

La denuncia fue presentada por la Casa Militar, organismo encargado de la seguridad presidencial, y recayó en el juez federal Ariel Lijo, en Comodoro Py. Los acusados, según el expediente, habrían realizado “actividades subrepticias e ilegales” y al divulgar el material expusieron vulnerabilidades en la seguridad de la Presidencia, además de información sensible sobre la rutina del Presidente y el funcionamiento del Ejecutivo.

El propio presidente Javier Milei, desde Israel, se refirió a los hechos a través de la red social X, calificando a los periodistas involucrados como “basuras repugnantes” y cuestionando a quienes los defiendan.

La medida se suma a otros episodios de tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación, incluyendo restricciones previas para periodistas de siete medios y limitaciones en el acceso a sectores restringidos de la Casa Rosada.