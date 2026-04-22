Más de la mitad de los niños en Argentina vive en la pobreza

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La situación social de la niñez en Argentina continúa siendo crítica. De acuerdo con un informe elaborado en 2025 por la Universidad Católica Argentina (UCA), el 53,6% de los niños, niñas y adolescentes se encuentra en situación de pobreza. Aunque este indicador muestra una disminución respecto de años anteriores, los especialistas remarcan que el problema sigue siendo estructural y de larga data.

El estudio también señala que la indigencia alcanza al 10,7% de la población infantil, lo que implica que una parte significativa no logra cubrir siquiera sus necesidades básicas de alimentación. En este contexto, cerca del 30% de los menores experimenta dificultades para acceder de manera regular a los alimentos, una problemática que refleja niveles preocupantes de inseguridad alimentaria.

Los datos surgen de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), que analiza la evolución de distintos indicadores sociales. Según el informe, la reciente mejora no debe interpretarse como una solución definitiva, sino como un alivio temporal dentro de una tendencia general marcada por el deterioro.

Al observar la evolución histórica, se evidencia que la pobreza infantil ha crecido en el largo plazo. En 2010 afectaba al 45,2% de los menores, descendió brevemente en los años siguientes, pero luego inició un proceso de aumento sostenido, con picos durante los períodos de crisis económica. Entre 2020 y 2021, los niveles rondaron el 64%, mientras que en 2023 se registró uno de los valores más altos, con 62,9%.

Si bien en 2024 y 2025 se registró una baja, los niveles actuales siguen siendo considerablemente más elevados que los de comienzos de la década pasada. Algo similar ocurre con la indigencia, que mostró fuertes fluctuaciones: tras ubicarse en torno al 8% en 2011-2012, escaló hasta un máximo de 17,7% en 2024, para luego descender al 10,7% en el último año.

En cuanto a la alimentación, el informe advierte que el 28,8% de los niños y adolescentes sufrió algún grado de inseguridad alimentaria en 2025, mientras que el 13,2% atravesó situaciones severas. Aunque estos números representan una mejora frente al año anterior, todavía no logran recuperar los niveles previos a 2017.

Desde la UCA subrayan que, más allá de las variaciones coyunturales, la problemática exige políticas sostenidas en el tiempo, ya que las desigualdades estructurales continúan afectando de manera directa a las infancias en el país.