Capacitación gratuita en manipulación segura de alimentos llega a French

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Bromatología, anunció la apertura de inscripción para un curso gratuito de manipulación segura de alimentos que se llevará a cabo en la localidad de French.

La capacitación se desarrollará los días 27, 28, 29 y 30 de abril, y tendrá una jornada final el 4 de mayo, en la que además se brindará un módulo específico sobre alimentación libre de gluten, una temática de creciente interés en la comunidad.

Las clases se dictarán en el horario de 8:30 a 11:00 en la Casa Cultural del Club Atlético French, y estarán orientadas a todas aquellas personas que trabajen o deseen desempeñarse en actividades vinculadas a la elaboración y manejo de alimentos.

Desde el área organizadora informaron que la inscripción debe realizarse de manera online a través del sitio web oficial del municipio, y que la asistencia a todas las jornadas es obligatoria para completar la formación.

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse a la Delegación Municipal de French, donde se brindará asesoramiento sobre esta propuesta que busca fortalecer las buenas prácticas y garantizar la seguridad alimentaria en la comunidad.