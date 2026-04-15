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Institulo de Previsión Social inicia el pago de haberes de abril a jubilados y pensionados

Los depósitos comenzarán el miércoles 29 de abril según la terminación del DNI, y el cobro por ventanilla podrá realizarse hasta el 26 de mayo de 2026

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El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires recibirán los haberes correspondientes al mes de abril a partir del miércoles 29 de abril.

El cronograma de pagos será el siguiente:

  • Miércoles 29 de abril:
    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.
    • Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
  • Jueves 30 de abril:
    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 26 de mayo de 2026, por lo que los beneficiarios podrán cobrar sus haberes hasta esa fecha sin inconvenientes.

 

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