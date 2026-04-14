Nueve de Julio firma con Provincia un acuerdo para financiar el Plan Director para la reparación de caminos rurales

La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, firmará este martes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario que conduce Javier Rodríguez, destinado a financiar el Plan Director de Caminos Rurales, destinado a planificar y ejecutar obras de reparación y mantenimiento de la red vial rural del distrito.

El Plan Director se centra en tres ejes: la georreferenciación completa de los caminos rurales para conocer su estado y características, la definición de criterios claros de mantenimiento para pasar de un esquema reactivo a uno preventivo, y la intervención en puntos críticos mediante obras estructurales acompañadas de análisis hidrológicos.

El financiamiento estará a cargo del Consejo Federal de Inversiones, asegurando la realización de estudios técnicos y la planificación de los trabajos. La iniciativa ya se implementó con éxito en otros municipios, como Tapalqué, y se proyecta extender a toda la provincia, consolidándose como una herramienta clave para mejorar la competitividad productiva y el desarrollo territorial.