Defensas en camiones: un dispositivo para evitar muertes en las rutas que sigue sin control efectivo

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Mejorar la seguridad de los vehículos es uno de los objetivos del Decenio de Acción para bajar un 50% la mortalidad vial.

Sin embargo, los camiones siguen protagonizando algunos de los siniestros más graves en las rutas argentinas. El 14 de marzo, en la ruta 127 cerca de Bovril, Entre Ríos, una familia entera perdió la vida: una pareja de 57 y 43 años y sus hijos de 15 y 13 años murieron cuando su auto se incrustó en el lateral del acoplado de un camión con trigo que entraba a la calzada a muy baja velocidad.

El episodio expone un riesgo habitual: camiones que se incorporan lento a la ruta, a veces sin cintas reflectantes, se vuelven un obstáculo difícil de ver de noche o con niebla.

Cuando un auto choca por detrás o de costado y se mete debajo de la carrocería, el empotramiento destruye el habitáculo y casi siempre termina en tragedia.

No es un vacío legal: Argentina y el MERCOSUR exigen paragolpes traseros en vehículos de carga bajo la norma IRAM-AITA 10260, y en 2017 el INTI diseñó un modelo reforzado para impedir que los autos se deslicen por debajo.

A nivel internacional, la Unión Europea aplica desde 2019 el reglamento UNECE Nº 58, que fija límites estrictos: la defensa no puede estar a más de 550 mm del suelo, debe cubrir todo el ancho trasero y resistir impactos fuertes. Incluso se evalúa bajar ese límite a 400 mm para mayor protección.

En Europa y Brasil también son obligatorias las protecciones laterales en camiones pesados, pensadas para salvar a peatones, ciclistas y motociclistas. Muchos camiones nuevos ya las traen de fábrica.