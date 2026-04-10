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Se frenó la construcción en febrero pero el bimestre cierra en positivo

En empleo, el sector mostró una recuperación: enero cerró con 386.177 puestos registrados en el ámbito privado, un 3,6% más que un año atrás

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La actividad de la construcción retrocedió 0,7% en febrero respecto al mismo mes de 2025, aunque el primer bimestre de 2026 logró cerrar con una suba leve de 0,3% interanual, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la comparación con enero, el sector mostró una baja desestacionalizada de 1,3%, pero la tendencia-ciclo marcó un avance de 0,6%, lo que indica que el nivel de actividad se mantiene estable pese a los altibajos mensuales.

El panorama de los insumos fue dispar. Mientras que rubros como grifería, tubos de acero sin costura, vidrio y hormigón elaborado tuvieron subas de hasta 17%, otros materiales clave se desplomaron: los pisos y revestimientos cerámicos cayeron 25%, los mosaicos 21,5% y el yeso 18,9%. También bajaron ladrillos huecos, cemento y placas de yeso.. Además, los permisos de edificación para obras privadas subieron 3,1% interanual en 246 municipios relevados.

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