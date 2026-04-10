La Federación Agraria, Filial Nueve de Julio, presentó un proyecto de Consorcio Vial Rural a María José Gentile

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La Federación Agraria Argentina, Filial Nueve de Julio, presentó ante la intendenta del distrito, María José Gentile, un proyecto para la creación de un Consorcio Vial Rural, orientado a optimizar la red de caminos rurales del distrito.

Del encuentro también participaron Cristian Poggi y Carlos Balle, en representación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. La propuesta se centra en implementar un esquema de gestión participativa que permita aprovechar los recursos disponibles de manera más eficiente, mejorar la planificación y garantizar intervenciones sostenibles en el tiempo.

Según los organizadores, la iniciativa responde a una problemática histórica que afecta directamente a la producción agropecuaria, la educación y la vida cotidiana en las zonas rurales.

Asimismo, se resaltó la importancia de abordar la infraestructura vial de manera integral, incluyendo la gestión hidráulica, un aspecto clave para garantizar soluciones duraderas.

Desde la filial local se remarcó el compromiso de trabajar conjuntamente con el Ejecutivo municipal, así como con organismos y ministerios provinciales, destacando que la coordinación no excluye la defensa de los reclamos ni la exigencia de rendición de cuentas. “Representamos a los productores, somos productores, conocemos las dificultades y necesitamos soluciones concretas para poder salir adelante”, afirmaron los referentes de la entidad.

En este marco, se mencionó que miembros de la filial de la Federación Agraria, están cursando la Diplomatura en Caminos Rurales dictada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), formación que fortalece la capacidad técnica y de propuesta desde el territorio. La iniciativa cuenta también con el acompañamiento de Andrea Sarnari, presidenta nacional de la Federación Agraria, aportando una mirada federal y articulada.

Desde la entidad destacaron que la vía es la gestión responsable y la búsqueda de soluciones concretas, reafirmando su voluntad de seguir trabajando por mejoras tanto en la red vial como en la gestión hidráulica del distrito.